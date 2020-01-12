Португальский мотогонщик погиб во время ралли «Дакар»

Во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Как сообщается на сайте ралли, в воскресенье он упал во время этапа. К нему был направлен медицинский вертолет, врачи обнаружили португальца без сознания. После реанимационных мероприятий на месте мотогонщика доставили в больницу, позднее медики констатировали его смерть.

Для Гонсалвеша нынешний «Дакар» был 13-м в карьере. Он четыре раза финишировал в первой десятке. На нынешнем «Дакаре» мотогонщик занимал 46-е место после шестого этапа.