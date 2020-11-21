«Зенит» обыграл немецкую «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги
Встреча завершилась со счетом 73:66.
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости
Петербургский «Зенит» обыграл немецкую «Альбу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в Берлине завершилась со счетом 73:66.
В составе «Зенита» 17 очков набрал Уилл Томас, 16 очков – Артурас Гудайтис. Четырнадцать очков записал в актив Матеуш Понитка. За «Альба» 15 оков набрал Бен Ламмерс.
Следующий матч «Зенита» с «Басконией» состоится 23 ноября в Испании.