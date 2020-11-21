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Туктамышева выиграла Гран-при России

Тамара Астапенкова
21:45 21.11.2020
На втором месте Алена Косторная, на третьем - Анастасия Гулякова.
Туктамышева выиграла Гран-при России
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России в женском одиночном катании. Спортсменка блестяще исполнила свой коронный прыжок в каскаде, но допустила одну незначительную ошибку. По результатам двух программ она набрала 223,39 балла.

Второе место заняла Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная. Она чисто исполнила программу, но без тройного прыжка. В результате спортсменка набрала по сумме двух программ 220,78 балла.

На третью ступеньку пьедестала поднялась Анастасия Гулякова, которая без ошибок откатала свою программу, набрав в общей сложности 199,03 балла.

Александра Трусова, которая после короткой программы стояла на третьем месте, трижды упала, и по итогам произвольной программы заняла четвертое место. У нее в сумме двух программ 198,93 балла.

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