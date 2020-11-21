Московское дерби: «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в рамках 15-го тура РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Перед началом встречи команды вышли в футболках, посвященных столетию со дня рождения легендарного Константина Бескова, который в свое время был тренером и у «Динамо», и у «Спартака».

Счет открыл на 79-й минуте защитник «бело-голубых» Дмитрий Скопинцев. Хозяева встречи сравняли счет спустя шесть минут. На 85-й минуте отличился полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин.

На данный момент «Спартак», у которого после 15 туров 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» стоит на четвертой строчке с 27 баллами. «Зенит», сыгравший сегодня вничью с грозненским «Ахматом» 1:1, занимает первое место. У питерского клуба 31 очко. У ЦСКА также 31 очко, но армейцам еще предстоит сыграть в воскресенье с «Сочи» в рамках 15-го тура РПЛ.