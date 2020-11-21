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Дзюба сыграл без капитанской повязки в матче с «Ахматом»

Тамара Астапенкова
19:15 21.11.2020
Нападающий лишился капитанской повязки в национальной сборной и в клубе после скандала с появлением интимного видео в Сети.
Дзюба сыграл без капитанской повязки в матче с «Ахматом»
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба вышел на поле без капитанской повязки в матче «Ахмат» - «Зенит», который состоялся 21 ноября на стадионе в Грозном в рамках 15 тура РПЛ. Такое решение принял главный тренер команды Сергей Семак.

«Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в “Зените”, ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку», - приводит мнение бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы телеканал «360».

Напомним, что Артем Дзюба лишился капитанской повязки в национальной сборной и в клубе после скандала с появлением интимного видео в Сети, который вызвал бурную реакцию фанатов.

Давний болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский наоборот считает, что ситуация с роликом никак не должна отражаться на спортивной карьере футболиста.

«Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато», - заявил актер.

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил, что в скором времени Артем Дзюба вновь может выйти на поле. Он добавил, что у национальной команды игры теперь только в марте. По мнению Черчесова, к этому времени скандал утихнет и все успокоится. Тренер уточнил, что «в любом случае мы его не увольняли».

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