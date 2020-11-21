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СМИ: фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

Роман Захаров
11:08 21.11.2020
По данным журналистов, спортсменка сдала положительный тест на COVID-19 и сейчас находится дома на карантине.
СМИ: фигуристка Медведева заразилась коронавирусом
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на неназванный источник.

По его данным, спортсменка сдала положительный тест на COVID-19 и сейчас находится дома на карантине.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел еще один известный российский спортсмен - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, боксер Михаил Алоян.

По данным врачей, COVID-19 можно заразиться повторно. При этом существует определенная группа пациентов, которых такие риски особенно касаются. О том, что это за люди, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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