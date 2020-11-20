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В Федерации тенниса рассказали, как Медведеву удалось обыграть первую ракетку мира

Анна Касаткина
02:17 20.11.2020
По словам президента Федерации Шамиля Тарпищева, Медведеву удалось выдержать накал игры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Han Yan globallookpress

Матч Даниила Медведева и Новака Джоковича в рамках Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) можно назвать высокоинтеллектуальной игрой, на исходе которой у Джоковича не осталось аргументов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Игра была высокоинтеллектуального уровня, потому что при большой интенсивности игры, при цепкости обоих спортсменов, при технико-тактическом арсенале, были длинные розыгрыши очка, где Джокович всегда был особо изощрен, но и такой же интеллектуальный теннис проповедует Медведев», – сказал он.

По словам Тарпищева, функционально Медведев выглядел лучше и у Джоковича в конечном итоге «не нашлось аргументов».

«Используя рваные темпы и укороченные удары, он начал больше ошибаться и, как следствие, проиграл. Надо отдать должное Медведеву, что он выдержал это напряжение, и, второе, что он очень ровно провел игру от первого до последнего очка», – отметил собеседник.

Что касается будущего Медведева в турнире, пока прогнозировать трудно, но в тройку претендентов на победу российский теннисист однозначно входит, сказал Тарпищев. По его словам, многое зависит от того, насколько у спортсменов будут выдерживать нервы в столь напряженные моменты игры, так как «в условиях пандемии нервная система ни у кого не тренирована».

Медведев обыграл первую ракетку мира серба Джоковича во втором матче второго тура соревнования со счетом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 21 минуту. В данный момент россиянин располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР.

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