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«Говорить особо нечего»: Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии

Виктория Ивашечкина
04:45 19.11.2020
По словам спортсмена, ответственность за неудачную игру полностью лежит на футболистах.
«Говорить особо нечего»: Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии
© Фото: Михаил Шапаев, РИА Новости

Защитник сборной РФ по футболу Георгий Джикия извинился после разгромного поражения от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций. По его словам, ответственность за проигрыш полностью лежит на футболистах.

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились», - отметил Джикия, передает RT

Также спортсмен назвал прошедшую игру «позором». Напомним, сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

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