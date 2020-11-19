В МИД РФ назвали «акт Родченкова» средством борьбы с неугодными США достижениями в спорте

США вновь определили себя «главным третейским судьей», на этот раз - всего мирового спорта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала принятый накануне сенатом Соединенных Штатов «акт Родченкова».

Это закон, который вводит уголовную ответственность для всех без исключения вне зависимости от гражданства нарушителей антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов. По мнению Захаровой, документ создан для борьбы с неугодными Вашингтону спортивными достижениями.

Григорий Родченков, именем которого назван скандальный законопроект, бежал в США в 2016 году. Там он рассказал о якобы имевших место случаях применения допинга российскими спортсменами.