Футбольный эксперт призвал не связывать с отсутствием Дзюбы проигрыш сборной России сербам

Крупный проигрыш сборной России по футболу соперникам из Сербии со счетом 0:5 в рамках матча Лиги наций UEFA стал болезненным уроком для тренера и игроков. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший игрок ЦСКА, а ныне спортивный эксперт Дмитрий Галямин.

Матч состоялся накануне поздно вечером в Белграде на стадионе «Црвена Звезда». Только за первые 45 минут в ворота российской национальной команды залетело четыре мяча.

«Как теперь тренер Черчесов развернет ситуацию. Она может и положительно, и отрицательно сказаться. Понятно, что рейтинги изменятся не в лучшую сторону у сборной. Думаю, он сумеет разрулить ситуацию так, чтобы больше нам таких уроков не преподавали», - предположил Галямин.

По его мнению, отсутствие на поле капитана команды Артема Дзюбы, который был временно отстранен от игр за сборную после публикации в Сети интимного видео, никак не могло повлиять на результат.

«Один футболист, каким бы он ни был, не является решающим. Может, в каких-то моментах отдельных, но когда команда проигрывает с такой разницей, то нет», - добавил эксперт.

По итогам минувшей встречи российская сборная не смогла подняться в высший дивизион Лиги наций.

В играх сборных сезон подошел к концу, отметил Галямов. Поэтому тренерский штаб сможет сделать правильные выводы из совершенных ошибок и спокойно объяснить игрокам причины столь крупного поражения.