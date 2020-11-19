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Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Виктория Ивашечкина
00:45 19.11.2020
Встреча россиянина с первой ракеткой мира закончилась со счетом 6:3, 6:3.
Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
© Фото: pixabay

Российский теннисист Даниил Медведев одержал вторую победу в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Во втором туре россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 21 минуту.

Уточняется, что Даниил Медведев подал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из восьми, передает ТАСС.

Напомним, Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР.

В сентябре этого года Даниил Медведев потерпел поражение в игре первого круга Открытого чемпионата Франции. Одолеть его удалось венгерскому спортсмену Мартону Фучовичу. Матч окончился со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1 в пользу венгра. 

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