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Россия уступила Сербии в матче Лиги наций

Виктория Ивашечкина
00:40 19.11.2020
Встреча команд прошла в среду, 19 ноября, на стадионе «Црвена Звезда» в Белграде.
Россия уступила Сербии в матче Лиги наций
© Фото: Михаил Шапаев, РИА новости

Сборная России по футболу проиграла команде из Сербии со счетом 0:5 в рамках матча Лиги нации UEFA. Таким образом, российская сборная не смогла подняться в высший дивизион Лиги нации.

Напомним, лишь по итогам первого тайма сербы смогли забить четыре мяча в ворота сборной России. В команде соперника отличились: Неманья Радоньич, Душан Влахович и дважды Лука Йович. Во время второго тайма сербы забили еще один гол.

Встреча команд прошла в Белграде на стадионе «Црвена Звезда».

На поле от российской команды играли: защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и его брат, полузащитник «Локомотива», Антон Миранчук. Свой первый официальный матч в составе сборной России провел 21-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Ранее сообщалось, что после пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков. Сербия находится на последней, четвертой позиции с тремя очками в активе.

Стоит отметить, что 12 ноября сербы упустили возможность выйти на чемпионат Европы, уступив в квалификации сборной Шотландии.

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