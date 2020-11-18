Федор Емельяненко заявил о возможном завершении карьеры

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко не исключил завершения своей карьеры из-за ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции. Введенные по всему миру ограничения не позволяют заниматься организацией и проведением боев.

«Да, есть такой вариант», - заявил Емельяненко в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры в спорте.

Поклонники смешанных единоборств ожидают выхода своего кумира на ринг летом 2021 года. Очередной поединок должен состояться в Москве.

Федору Емельяненко 44 года. За свою спортивную карьеру он одержал 39 побед, шесть раз соперник был сильнее. Еще один бой признан несостоявшимся.