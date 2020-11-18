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Черчесов анонсировал возможное возвращение Дзюбы в сборную

Ян Брацкий
08:43 18.11.2020
Сегодня футболистам предстоит выйти на поле против соперников из Сербии, капитаном в этой игре будет защитник Георгий Джикия.
Черчесов анонсировал возможное возвращение Дзюбы в сборную
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба в скором времени вновь может выйти на поле. Такую возможность не исключил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Ранее он заявил, что Дзюбе необходимо время для того, чтобы уладить проблемы, которые возникли после публикации интимного видео с футболистом. Ролик вызвал бурную реакцию в Сети.

«Следующие игры у нас в марте. Пройдет время, все успокоятся. В любом случае мы его не увольняли», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Пока 32-летний форвард находится в вынужденном отпуске, функции капитана в сборной исполняет защитник Георгий Джикия.

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