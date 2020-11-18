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Назван состав сборной РФ на матч с Сербией в Лиге наций

Тамара Астапенкова
22:14 18.11.2020
Из-за сомнительного результата теста на коронавирус встречу пропустит вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Назван состав сборной РФ на матч с Сербией в Лиге наций
© Фото: Михаил Шапаев РИА Новости

Стали известны стартовые составы на матч сборной Росси по футболу против национальной команды Сербии в Лиге наций, который состоится сегодня, 18 ноября.

На поле выйдет 37-летний защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и его брат, полузащитник «Локомотива», Антон Миранчук. Свой первый официальный матч в составе сборной России проведет 21-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Ворота сборной будет защищать вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. В состав вошли: защитник «Спартака» Георгий Джикия, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и три полузашитника «Зенита» Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Далер Кузяев, а также нападающий «Сочи» Антон Заболотный.

Из-за сомнительного результата теста на коронавирус на матч не вызван вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Встречу пропустят из-за дисквалификации защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов, защитник «Ахмата» Андрей Семенов и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Матч пройдет на стадионе «Райко Митич - Црвена Звезда» в Белграде. Напомним, что Россия сохранила первое место в группе В3 благодаря матчу Венгрии с Сербией, который закончился вничью в пятом туре Лиги наций.

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