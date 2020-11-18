Сборная Испании с разгромным счетом победила Германию в матче Лиги наций

Сборная Испании разгромила Германию в матче шестого тура Лиги наций UEFA. Встреча в испанской Севилье завершилась со счетом 6:0.

Хет-триком отметился нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Еще три гола забили футболисты Альваро Мората, Родриго Эрнандес и Микель Оярсабаль.

Испанская сборная получила 11 очков и выиграла группу под номером 4. Это позволит команде сыграть в плей-офф Лиги наций. В активе немцев девять очков, они занимают вторую строчку.

Соперниками по группе сборных Испаний и Германии являются швейцарцы и украинцы. Встреча этих команд была отменена из-за вспышки коронавируса среди игроков сборной Украины.