Боксер Усик заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу над британцем Дереком Чисорой, заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

После поединка боец признался, что его соперник «крепкий парень» и он «ожидал даже более сложного боя».

«Я хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира», - цитирует Усика портал Sport24.

На данный момент спортсмен планирует провести больше времени со своей семьей, тренироваться и совершенствоваться.

Для украинского бойца поединок с Чисору стал вторым в тяжелом весе. Одержав победу, Усик получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.