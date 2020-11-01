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Боксер Усик заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира

Светлана Головина
08:13 01.11.2020
На данный момент спортсмен планирует провести больше времени со своей семьей, тренироваться и совершенствоваться.
Боксер Усик заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу над британцем Дереком Чисорой, заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.  

После поединка боец признался, что его соперник «крепкий парень» и он «ожидал даже более сложного боя».

«Я хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира», - цитирует Усика портал Sport24.

На данный момент спортсмен планирует провести больше времени со своей семьей, тренироваться и совершенствоваться.

 Для украинского бойца поединок с Чисору стал вторым в тяжелом весе. Одержав победу, Усик получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

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