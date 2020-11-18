Спорт Бойца Яндиева выпустили из СИЗО Анна Касаткина Рассказать о конфликте между ним и бойцом Дмитрием Харитоновым спортсмен пообещал позже. © Фото: МВД России РИА новости Бойца UFC Адама Яндиева выпустили из изолятора временного содержания. Эту информацию он подтвердил ТАСС. «Да, меня выпустили», – сообщил он. Прокомментировать конфликт между ним и бойцом смешанного стиля Дмитрием Харитоновым он пообещал позже. Яндиева задержали 15 ноября в «Лужниках» после драки с Харитоновым. Последний получил сотрясение мозга, травму правого глаза и перелом носа, и был госпитализирован. Яндиева задержали и поместили в СИЗО на Петровке, его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика