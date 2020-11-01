Легендарный Андерсон Силва был нокаутирован на турнире UFC
Встреча завершилась в четвертом раунде техническим нокаутом.
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В ходе турнира UFC Fight Night 181 Юрайя Холл нокаутировал бразильца Андерсона Силву.
Уточняется, что встреча завершилась в четвертом раунде, когда Холл попал Силве в челюсть встречным ударом, после чего начал «добивать» противника. Бой был остановлен по решению рефери.
По предварительным данным, для Силвы это был завершающий бой в карьере, пишет Sportbox.ru.
Легендарный боец Андерсон Силва становился чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2012 год. На его счету рекордные 16 побед подряд.