Легендарный Андерсон Силва был нокаутирован на турнире UFC

В ходе турнира UFC Fight Night 181 Юрайя Холл нокаутировал бразильца Андерсона Силву.

Уточняется, что встреча завершилась в четвертом раунде, когда Холл попал Силве в челюсть встречным ударом, после чего начал «добивать» противника. Бой был остановлен по решению рефери.

По предварительным данным, для Силвы это был завершающий бой в карьере, пишет Sportbox.ru.

Легендарный боец Андерсон Силва становился чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2012 год. На его счету рекордные 16 побед подряд.