СМИ сообщили о возможном переходе Чалова в «Челси»

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов может перейти в лондонский «Челси». О том, что руководство столичной английской команды готовит для россиянина предложение сообщает Express. Ожидаемая стоимость перехода Чалова составит до 20 миллионов фунтов.

Ожидается, что форвард может пополнить ряды новобранцев «Челси» в зимнее трансферное окно. Такой вариант развития событий поддерживает наставник англичан Фрэнк Лэмпард, который рассчитывает усилить за счет игрока ЦСКА линию атаки.

Издание также отмечает, что тренер «Челси» не против приобретения Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» и Мусы Дембеле из «Лиона», но данные футболисты вряд ли смогут покинуть свои клубы в это трансферное окно.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Чалова шесть забитых мячей в 27 матчах за «армейцев».