«Есть стандартные суды»: Журова негативно отозвалась о принятом в США «акте Родченкова»

Заслуженный мастер спорта России Светлана Журова высказалась против принятия в США так называемого «акта Родченкова», который позволит американским судам привлекать к ответственности замешанных в допинге спортсменов из других стран. Своим мнением она поделилась с телеканалом «Звезда».

«Я полностью согласна с WADA. Есть уже антидопиговые правила стандартные. Все понимают, что нарушать, что не нарушать. Есть стандартные суды для этого, и есть законодательство в каждой стране, но оно распространяется ровно на граждан своей страны. Распространять закон своей страны на граждан другой страны - это необычно звучит», - сказала Журова.

Кроме того, по ее словам, пока непонятно, как будет решаться вопрос со сроками давности.

«Так как закон еще никто не читал подробно, мы не знаем, распространяется ли он на случаи, которые были до того дня, когда президент США подпишет документ. Я имею в виду Сочи, ряд других скандальных историй в других странах. Ожидать ли другим странам каких-то санкций по отношению к себе и какого-то уголовного преследования?» - спросила она.

Также Журова заявила, что непонятен и сам порядок расследования.

«Как будут вызываться те люди, которые в этом замешаны? Как они окажутся в Америке, кто им будет это оплачивать? Это дорогостоящие суды, адвокаты», - сообщила она.

Более того, по словам Журовой, данное законодательство не применяется к самим Штатам.

«Это порождает очень неприятную тенденцию. Это сигнал молодежи участвовать только в коммерческих турнирах, потому что там нет проверки на допинг, а в олимпийских видах участвовать нельзя, потому что там могут быть такие вещи», - уточнила мастер спорта.

Во вторник, 17 ноября, в США был официально принят законопроект имени Григория Родченкова. Он позволяет американским судам привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, которые замешаны в допинг-схемах на международных соревнованиях. В WADA считают, что законопроект станет угрозой для глобальной антидопинговой системы.

«Акт Родченкова» получил свое название по имени информатора Всемирного антидопингового агентства и бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, который раскрыл якобы существовавшие в России масштабные допинг-схемы перед Олимпиадой 2014 года. С 2016 года Родченков проживает в США.