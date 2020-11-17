Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Есть стандартные суды»: Журова негативно отозвалась о принятом в США «акте Родченкова»

Иван Линдеманн
16:29 17.11.2020
Законопроект позволяет американским судам привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, которые замешаны в допинг-схемах на международных соревнованиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

Заслуженный мастер спорта России Светлана Журова высказалась против принятия в США так называемого «акта Родченкова», который позволит американским судам привлекать к ответственности замешанных в допинге спортсменов из других стран. Своим мнением она поделилась с телеканалом «Звезда».

«Я полностью согласна с WADA. Есть уже антидопиговые правила стандартные. Все понимают, что нарушать, что не нарушать. Есть стандартные суды для этого, и есть законодательство в каждой стране, но оно распространяется ровно на граждан своей страны. Распространять закон своей страны на граждан другой страны - это необычно звучит», - сказала Журова.

Кроме того, по ее словам, пока непонятно, как будет решаться вопрос со сроками давности.

«Так как закон еще никто не читал подробно, мы не знаем, распространяется ли он на случаи, которые были до того дня, когда президент США подпишет документ. Я имею в виду Сочи, ряд других скандальных историй в других странах. Ожидать ли другим странам каких-то санкций по отношению к себе и какого-то уголовного преследования?» - спросила она.

Также Журова заявила, что непонятен и сам порядок расследования.

«Как будут вызываться те люди, которые в этом замешаны? Как они окажутся в Америке, кто им будет это оплачивать? Это дорогостоящие суды, адвокаты», - сообщила она.

Более того, по словам Журовой, данное законодательство не применяется к самим Штатам.

«Это порождает очень неприятную тенденцию. Это сигнал молодежи участвовать только в коммерческих турнирах, потому что там нет проверки на допинг, а в олимпийских видах участвовать нельзя, потому что там могут быть такие вещи», - уточнила мастер спорта.

Во вторник, 17 ноября, в США был официально принят законопроект имени Григория Родченкова. Он позволяет американским судам привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, которые замешаны в допинг-схемах на международных соревнованиях. В WADA считают, что законопроект станет угрозой для глобальной антидопинговой системы.

«Акт Родченкова» получил свое название по имени информатора Всемирного антидопингового агентства и бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, который раскрыл якобы существовавшие в России масштабные допинг-схемы перед Олимпиадой 2014 года. С 2016 года Родченков проживает в США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:00 В стране и мире
Видео
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей
17:05 В стране и мире
Умер Роман Виктюк
17:00 Армия
Видео
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и открыли движение по дороге до Степанакерта
14:58 В стране и мире
Видео
«В семье не без урода»: Путин, говоря о террористических угрозах, вспомнил русскую поговорку
11:50 В стране и мире
Роспотребнадзор предупредил о мутации коронавируса в Сибири
Популярное
Популярное
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.