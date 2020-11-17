Сенат США проголосовал за принятие антидопингового «акта Родченкова»

Суды США смогут выносить приговоры за применение допинга в соревнованиях, в которых принимают участие американские атлеты. Соответствующие нормы прописаны в законопроекте, который получил имя главного информатора WADA Григория Родченкова.

Полный текст документа опубликован на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA).

«Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров», - говорится в сообщении.

Григорий Родченков, именем которого назван скандальный законопроект, бежал в США в 2016 году. Там он рассказал о якобы имевших место случаях применения допинга российскими спортсменами.

Несмотря на бездоказательность обвинений, Всемирный олимпийский комитет признал 43 российских атлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Многие из них были реабилитированы, так как обвинения Родченкова не нашли подтверждения.