Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Черчесов прокомментировал первое в истории поражение сборной России от Турции

Анна Касаткина
04:44 16.11.2020
Главный тренер отметил, что в перерыве команду настраивали на победу.
Черчесов прокомментировал первое в истории поражение сборной России от Турции
© Фото: Seskimphoto via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress

Сборная России выглядела достойно в матче с турецкой командой, от которой впервые в истории потерпела поражение в матче Лиги наций. Об этом заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

По его словам игра разделилась на три фазы. Первая – до удаления на 24-й минуте Андрея Семенова, вторая проходила в первые пять-десять минут после удаления, третья – весь остальной матч, пояснил тренер.

«Вот эта фаза (вторая – прим.), когда мы пропустили два гола, решающую роль сыграла. А так даже вдесятером команда выглядела достойно против хорошей турецкой сборной», – приводит слова Черчесова «Российская газета».

Он отметил, что в перерыве команду настраивали на победу, а во втором тайме производились замены для усиления атаки.

Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции в матче Лиги наций 15 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:3. Сборная СССР уступала Турции в 1975 году. Следующая встреча россиян запланирована на 18 ноября в Белграде – футболисты сыграют со сборной Сербии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:54 В стране и мире
Видео
Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС
23:36 В стране и мире
Видео
ЦИК Молдавии опубликовал промежуточные итоги президентских выборов
22:50 В стране и мире
Додон заявил, что лидирует на выборах в Молдавии
21:15 В стране и мире
Видео
Расходимся по домам: что происходит в России в период новой вспышки коронавируса
22:21 В стране и мире
Глава Минтранса РФ заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию
Популярное
Популярное
Ученые рассказали об убивающем COVID-19 натуральном продукте
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Видео
Легкий, бюджетный, проходимый: военный представитель рассказал о преимуществах багги «Сармат»
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.