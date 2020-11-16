Черчесов прокомментировал первое в истории поражение сборной России от Турции

Сборная России выглядела достойно в матче с турецкой командой, от которой впервые в истории потерпела поражение в матче Лиги наций. Об этом заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

По его словам игра разделилась на три фазы. Первая – до удаления на 24-й минуте Андрея Семенова, вторая проходила в первые пять-десять минут после удаления, третья – весь остальной матч, пояснил тренер.

«Вот эта фаза (вторая – прим.), когда мы пропустили два гола, решающую роль сыграла. А так даже вдесятером команда выглядела достойно против хорошей турецкой сборной», – приводит слова Черчесова «Российская газета».

Он отметил, что в перерыве команду настраивали на победу, а во втором тайме производились замены для усиления атаки.

Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции в матче Лиги наций 15 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:3. Сборная СССР уступала Турции в 1975 году. Следующая встреча россиян запланирована на 18 ноября в Белграде – футболисты сыграют со сборной Сербии.