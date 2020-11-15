Дос Аньос вызвал на бой Конора Макгрегора

После победы над американцем Полом Фелдером на турнире UFC Vegas 14, экс-чемпион в легком весе Рафаель Дос Аньос заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«На мой взгляд, единственными реальными и настоящими чемпионами в этом дивизионе были я и Конор Макгрегор. Остальные были временными. Если я хочу драться за титул, то Конор — как раз тот боец, который мне нужен сейчас» - заявил бразильский боец на пресс-конференции после боя.

Аньос также предположил, что после того, как Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру и оставил пояс чемпиона, борьба за него разгорится с новой силой и «может произойти что-угодно».

Дос Аньос одержал победу над Фелдером в пятираундовом бою. Решение о победе бразильца вынесло жюри турнира.