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Дос Аньос вызвал на бой Конора Макгрегора

Алексей Курильченко
09:50 15.11.2020
Об этом боец объявил после победы на UFC Vegas 14.
Дос Аньос вызвал на бой Конора Макгрегора
© Фото: JOEL MARKLUND, imago sportfotodienst, Globallookpress

После победы над американцем Полом Фелдером на турнире UFC Vegas 14, экс-чемпион в легком весе Рафаель Дос Аньос заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«На мой взгляд, единственными реальными и настоящими чемпионами в этом дивизионе были я и Конор Макгрегор. Остальные были временными. Если я хочу драться за титул, то Конор — как раз тот боец, который мне нужен сейчас» - заявил бразильский боец на пресс-конференции после боя.

Аньос также предположил, что после того, как Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру и оставил пояс чемпиона, борьба за него разгорится с новой силой и «может произойти что-угодно».

Дос Аньос одержал победу над Фелдером в пятираундовом бою. Решение о победе бразильца вынесло жюри турнира.

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