Лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в рамках «Тур де Ски»
Сергей Устюгов, который уходил на дистанцию в ранге лидера общего зачета, пересек финишный створ вторым.
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Российский лыжник Александр Большунов победил на четвертом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, где состоялась мужская гонка преследования.
Другой россиянин Сергей Устюгов, который уходил на дистанцию в ранге лидера общего зачета, пересек финишный створ вторым. Большунову он уступил 13,7 секунды. Замкнул тройку сильнейших финский лыжник Ийво Нисканен.
В первой десятке также оказались Артем Мальцев и Иван Якимушкин, которые финишировали на четвертом и девятом местах соответственно.