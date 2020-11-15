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Боец ММА Харитонов после драки выбыл из спорта на три месяца

Валентина Пескова
03:37 15.11.2020
У спортсмена случился бытовой конфликт с коллегой Адамом Яндиевым, в результате которого оппонент нанес ему несколько ударов кастетом.
Боец ММА Харитонов после драки выбыл из спорта на три месяца
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов будет восстанавливаться после драки около трех месяцев. Инцидент произошел 13 ноября в Москве, когда Харитонов получил несколько ударов кастетом от бойца ММА Адама Яндиева.

Как рассказал сам пострадавший в результате бытового конфликта, он получил перелом носа, сотрясение мозга, к тому же у него не видит правый глаз.

«Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь», - цитирует Харитонова ТАСС.

В ГУ МВД Москвы завели два уголовных дела в отношении бойца UFC Адама Яндиева возбуждено два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью.

40-летний Харитонов выступает в тяжелом весе. Всего на его счету 31 победа, семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися.

   

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