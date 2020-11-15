Россия уступила Турции в матче Лиги наций
Россия уступила Турции в матче Лиги наций
© Фото: Михаил Шапаев РИА Новости
В гостевом матче Лиги наций сборная России проиграла команде Турции со счетом 2:3.
Счет встречи открыла команда Станислава Черчесова на 11-й минуте - гол забил полузащитник Денис Черышев.
Победу команде Турции принесли нападающий Кенан Караман, полузащитник Дженгиз Ундер и нападающий Дженк Тосун.
Для российской сборной это первое поражение в Лиге наций. На данный момент команда расположилась на первом месте турнирной таблицы в своей группе с 8-ю очками.
Следующая встреча россиян пройдет в Белграде с командой Сербии 18 ноября.