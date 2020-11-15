Назван стартовый состав сборной РФ на матч с Турцией
Матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу».
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Тренерский штаб определил состав сборной России по футболу на выездном матче Лиги наций против Турции. Об этом сообщается на странице сборной России в соцсети Twitter.
На поле в стартовом составе национальной команды выйдут: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Антон Заболотный, Денис Черышев и Алексей Миранчук.
«Лесовой, Мостовой, Живоглядов, Чалов и Кучаев сегодня остаются вне заявки», - говорится в сообщении.
Начало игры в 20:00 по московскому времени.