Назван стартовый состав сборной РФ на матч с Турцией

Тренерский штаб определил состав сборной России по футболу на выездном матче Лиги наций против Турции. Об этом сообщается на странице сборной России в соцсети Twitter.

На поле в стартовом составе национальной команды выйдут: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Антон Заболотный, Денис Черышев и Алексей Миранчук.

«Лесовой, Мостовой, Живоглядов, Чалов и Кучаев сегодня остаются вне заявки», - говорится в сообщении.

Начало игры в 20:00 по московскому времени.