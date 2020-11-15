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Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, догнав по титулам Шумахера

Светлана Головина
15:30 15.11.2020
На счету пилота семь чемпионских побед по итогам сезона «Формулы-1».
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, догнав по титулам Шумахера
© Фото: HOCH ZWEI, Pool, Kenan Asyali, Globallookpress

Пилот Mercedes из Великобритании Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Турции.

Выйти в лидеры гонщику удалось только во второй половине заезда. Стартовал он с шестой позиции.

На данный момент у Хэмилтона семь чемпионских побед по итогам сезона «Формулы-1», что сравнимо с количеством титулов Михаэля Шумахера.

Вторым финишировал Серхио Перес из Racing Point, третьим - пилот Ferrari Шарль Леклер.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят по итогам заезда оказался 12-м.

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