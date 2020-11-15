Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, догнав по титулам Шумахера
На счету пилота семь чемпионских побед по итогам сезона «Формулы-1».
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Пилот Mercedes из Великобритании Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Турции.
Выйти в лидеры гонщику удалось только во второй половине заезда. Стартовал он с шестой позиции.
На данный момент у Хэмилтона семь чемпионских побед по итогам сезона «Формулы-1», что сравнимо с количеством титулов Михаэля Шумахера.
Вторым финишировал Серхио Перес из Racing Point, третьим - пилот Ferrari Шарль Леклер.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят по итогам заезда оказался 12-м.