Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, догнав по титулам Шумахера

Пилот Mercedes из Великобритании Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Турции.

Выйти в лидеры гонщику удалось только во второй половине заезда. Стартовал он с шестой позиции.

На данный момент у Хэмилтона семь чемпионских побед по итогам сезона «Формулы-1», что сравнимо с количеством титулов Михаэля Шумахера.

Вторым финишировал Серхио Перес из Racing Point, третьим - пилот Ferrari Шарль Леклер.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят по итогам заезда оказался 12-м.