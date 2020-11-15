Паспорт болельщика можно будет оформить на сайте Госуслуг

Получить паспорт болельщика, который необходимо будет иметь для того, чтобы попасть на игры Российской-Премьер-Лиги в сезоне 2021-2022, можно будет на сайте Госуслуг.

Подобный механизм, как полагают в РПЛ и РФС, поможет избежать лишней бюрократизации и сделает процедуру максимально удобной. Об этом сообщили в «СЭ».

Ранее РФ договорилась с Союзом европейских футбольных ассоциаций о возможности использования Fаn ID российскими болельщиками для посещения матчей Евро-2020.