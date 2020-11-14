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Усэйн Болт считает, что Криштиану Роналду сейчас бегает быстрее него

Валентина Пескова
05:34 14.11.2020
Легендарный спортсмен и многократный чемпион мира по бегу признал, что знаменитый португальский футболист находится в прекрасной физической форме.
Усэйн Болт считает, что Криштиану Роналду сейчас бегает быстрее него
© Фото: Christophe Morin, via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, а также 11-кратный обладатель титула чемпиона мира по бегу, уроженец Ямайки Усэйн Болт, высказал предположение, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду сейчас с легкостью превзошел бы его в скорости бега, если бы они соревновались друг против друга.

По мнению 34-летнего Болта, Роналду одержал бы победу над ним, поскольку футболист все еще активно играет и тренируется.

«Для меня он много работает каждый день, он суперспортсмен. Роналду всегда на вершине своего вида спорта. Он очень много работает и всегда сосредоточен. Я думаю, что сейчас Криштиану был бы быстрее меня», - отметил спортсмен в интервью изданию Marca.

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. На его счету -действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). 35-летний Роналду выступает за итальянский «Ювентус».

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