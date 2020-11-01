Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»

Анна Берестовая
04:33 01.11.2020
В настоящее время 20-летний японский гонщик еще является пилотом «Формулы-2».
Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»
© Фото: Hasan Bratic, Globallookpress

Место россиянина Даниила Квята в команде «Формулы-1» находится под угрозой. На позицию спортсмена в настоящий момент претендует 20-летний японский гонщик «Формулы-2» Юки Цунода.

При условии, что Цуноде удастся добрать достаточное количество очков для получения суперлицензии для «Королевских гонок», он станет пилотом AlphaTauri, сместив Квята, который ранее смог занять восьмое место, приняв участие в решающем сегменте квалификации.

Соответствующее заявление сделал советник Red Bull Гельмут Марко в процессе обсуждения будущий выступлений напарника российского гонщика Пьера Гасли.

«В следующем году с ним будет выступать очень молодой пилот», - указал Марко.

На вопрос о том, означают ли его слова замену Квята на Цуноду, советник ответил положительно.

Ранее сообщалось, что британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал 92-ю победу, превзойдя рекордные достижения немецкого гонщика Михаэля Шумахера на «Формуле-1».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:33 Спорт
Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»
03:20 В стране и мире
Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 39 человек
02:47 В стране и мире
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз
02:42 Спорт
Усик победил Чисору в своем дебютном бою супертяжеловесов
01:17 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с Японией
Популярное
Популярное
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.