Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»

Место россиянина Даниила Квята в команде «Формулы-1» находится под угрозой. На позицию спортсмена в настоящий момент претендует 20-летний японский гонщик «Формулы-2» Юки Цунода.

При условии, что Цуноде удастся добрать достаточное количество очков для получения суперлицензии для «Королевских гонок», он станет пилотом AlphaTauri, сместив Квята, который ранее смог занять восьмое место, приняв участие в решающем сегменте квалификации.

Соответствующее заявление сделал советник Red Bull Гельмут Марко в процессе обсуждения будущий выступлений напарника российского гонщика Пьера Гасли.

«В следующем году с ним будет выступать очень молодой пилот», - указал Марко.

На вопрос о том, означают ли его слова замену Квята на Цуноду, советник ответил положительно.

Ранее сообщалось, что британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал 92-ю победу, превзойдя рекордные достижения немецкого гонщика Михаэля Шумахера на «Формуле-1».