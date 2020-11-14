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Футболисты сборной Шотландии устроили громкое празднование выхода в финал Евро-2020

Анна Берестовая
02:02 14.11.2020
Спортсмены особенно выделили своего вратаря, которому удалось отбить решающий пенальти, обеспечив команде путевку в следующий этап.
Футболисты сборной Шотландии устроили громкое празднование выхода в финал Евро-2020
© Фото: Shi Zhongyu, XinHua, Globallookpress

Футболисты шотландской национальной сборной устроили торжества по случаю выхода команды в финал чемпионата Европы в текущем году. Спортсмены пустились танцевать и спели песню, посвященную вратарю сборной, которому удалось отбить решающий пенальти в матче.

На встрече с игроками Сербии, состоявшейся на стадионе «Райко Митич» в Белграде, решалось, какая из команд продолжит участие в Евро-2020. Основное время матча завершилась при равном счете (1:1). Шотландцам удалось вырваться в победители по итогам серии пенальти, один из которых был отбит голкипером сборной Дэвидом Маршаллом.

Громкое и веселое празднование победы футболисты разместили в аккаунте команды в Twitter.

Ранее сообщалось, что по окончании плей-офф определились все участники следующего этапа чемпионата Европы по футболу.

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