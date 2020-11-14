Адвокат рассказал о состоянии избитого бойца ММА Харитонова
Состояние бойца ММА Сергея Харитонова, который накануне был избит кастетом, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов.
«Состояние пока тяжелое, оставили его в больнице. У него сотрясение головного мозга, перелом носа, перелом лицевой кости под глазом, не могу сказать правильно, поскольку это медицинский термин, ушиб ноги и гематома на глазу», - уточнил правозащитник.
Кравцов рассказал, что Харитонов уже написал заявление в полицию.
«Мы будем однозначно добиваться возбуждения уголовного дела в связи с причинением вреда здоровью. Будем добиваться справедливости», - подытожил адвокат.
Нападение на спортсмена произошло в Лужниках, в результате конфликта со знакомым. Мужчина нанес ему несколько ударов кастетом, после чего Харитонов был госпитализирован.