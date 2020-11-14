Спорт Адвокат рассказал о состоянии избитого бойца ММА Харитонова Светлана Головина На данный момент спортсмен находится в больнице под наблюдением врачей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Состояние бойца ММА Сергея Харитонова, который накануне был избит кастетом, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов. «Состояние пока тяжелое, оставили его в больнице. У него сотрясение головного мозга, перелом носа, перелом лицевой кости под глазом, не могу сказать правильно, поскольку это медицинский термин, ушиб ноги и гематома на глазу», - уточнил правозащитник. Кравцов рассказал, что Харитонов уже написал заявление в полицию. «Мы будем однозначно добиваться возбуждения уголовного дела в связи с причинением вреда здоровью. Будем добиваться справедливости», - подытожил адвокат. Нападение на спортсмена произошло в Лужниках, в результате конфликта со знакомым. Мужчина нанес ему несколько ударов кастетом, после чего Харитонов был госпитализирован. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика