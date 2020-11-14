Спорт В Москве задержан один из участников драки, в которой избили бойца ММА Харитонова Кирилл Васин Спортсмен был госпитализирован в медицинское учреждение на Ленинском проспекте. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Московские полицейские задержали одного из участников драки, в которой пострадал боец ММА Сергей Харитонов. «Между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Ранее злоумышленник набросился с кастетом на Харитонова и нанес ему несколько ударов. Спортсмен был госпитализирован в медицинское учреждение на Ленинском проспекте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика