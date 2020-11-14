Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве

На бойца ММА Сергея Харитонова совершено нападение в столице. Злоумышленник набросился с кастетом на спортсмена и нанес ему несколько ударов. Сейчас Харитонов госпитализирован в медицинское учреждение на Ленинском проспекте.

«Нападение произошло в Лужниках, в результате конфликта со знакомым, сейчас Сергею медики оказывают помощь, его состояние - среднее», - рассказал «Звезде» адвокат спортсмена Александр Кравцов.

Как пишет ТАСС, 40-летний спортсмен обсуждал вопрос финансового долга. У Сергея Харитонова подписан контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. На его счету - 32 победы и 8 поражений.