Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве
В настоящее время спортсмен находится в больнице на Ленинском проспекте, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
© Видео: MMABoxing - MMA, UFC, Bellator, ACA, Twitter © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
На бойца ММА Сергея Харитонова совершено нападение в столице. Злоумышленник набросился с кастетом на спортсмена и нанес ему несколько ударов. Сейчас Харитонов госпитализирован в медицинское учреждение на Ленинском проспекте.
«Нападение произошло в Лужниках, в результате конфликта со знакомым, сейчас Сергею медики оказывают помощь, его состояние - среднее», - рассказал «Звезде» адвокат спортсмена Александр Кравцов.
Как пишет ТАСС, 40-летний спортсмен обсуждал вопрос финансового долга. У Сергея Харитонова подписан контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. На его счету - 32 победы и 8 поражений.