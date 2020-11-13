Определились все участники чемпионата Европы по футболу

Решающие матчи плей-офф команд, которые завоевали шанс побороться за путевку в Лигу наций, состоялись 12 ноября. Последние путевки на чемпионат Европы по футболу завоевали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии. Таким образом, теперь стали известны все команды-участники, которые бороться на победу на чемпионате Европы по футболу 2021 года.

Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгерские футболисты на домашнем поле победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время обыграла в гостях команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы на выезде по окончании серии пенальти были успешнее сербов (основное и дополнительное время - 1:1).

Чемпионат Европы должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести его на лето 2021 года. По плану соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А - Турция, Уэльс, Италия, Швейцария; группа В - Дания, Финляндия, Россия, Бельгия, группа С - Нидерланды, Северная Македония, Украина, Австрия; группа D - Англия, Чехия, Хорватия, Шотландия; группа Е - Испания, Польша, Швеция, Словакия; группа F - Венгрия, Германия, Португалия, Франция.