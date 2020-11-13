Объявлен новый капитан сборной России по футболу
Ранее капитаном российской сборной являлся нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.
© Фото: Михаил Шапаев, РИА Новости
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия станет новым капитаном российской сборной, заменив Артема Дзюбу.
Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте Сборной России в социальной сети Twitter.
Экс-капитан, нападающий «Зенита» Дзюба ранее был отстранен главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым от участия в ноябрьских сборах из-за оказавшегося в публичном доступе скандального видео со спортсменом.