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Дело Широкова об избиении арбитра поступило в суд

Валентина Пескова
00:49 13.11.2020
Скандальный инцидент произошел 10 августа во время любительского матча, когда футболист избил судью Никиту Данченкова, показавшего ему красную карточку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress

Дело бывшего футболиста сборной РФ Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча, поступило в суд. Как сообщила пресс-секретарь Преображенского суда, дело в отношении Романа Широкова сегодня поступило на 105 судебный участок района Сокольники.

Защищающий интересы Никиты Данченкова в суде, почетный адвокат России Александр Островский рассказал «Звезде», что сторона защиты намерена переквалифицировать дело Широкова на более серьезную статью. Однако пока СК РФ данную просьбу не удовлетворил.

«В суд поступило дело по легкой статье, по 115-й. Мы неоднократно пытались ее переквалифицировать на более тяжелую. На пока получаем только отписки, вместо того, чтобы вынести постановление об удовлетворении нашей просьбы  или отказе. Мы уже и генеральному прокурору пишем, жалуемся на нарушении в работе СК РФ, на должностное преступление. Мы подаем дело о совершении преступления по статье 144-145 УПК РФ, а следователи этому препятствуют», - пояснил Островский.

Юрист отметил, что сторона защиты будет и дальше обжаловать решение Верховного суда.

Напомним, после матча 10 августа арбитр Никита Данченков был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью. Футболист Роман Широков избил судью за то, что тот показал ему красную карточку.

Согласно обвинительному заключении прокуратуры, экс-спортсмену вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему может грозить до двух составляет два года.                                                                               

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