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Месси занял первое место по количеству голов со штрафных

Алексей Курильченко
09:57 12.11.2020
Знаменитый форвард обошел по этому показателю весь состав «Ювентуса».
Месси занял первое место по количеству голов со штрафных
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси возглавил топ-5 европейских чемпионатов по числу голов со штрафных ударов.
За последние десять сезонов аргентинец реализовал 33 удара по воротам.

Данные об этом предоставил ESPN в своем Twitter-аккаунте. Второе место занимает команда «Ювентус» - ее игроки в общей сложности совершили 31 удар со штрафной. На третьем месте оказались футболисты «Реала» - 26 ударов на всю команду.

В сентябре стало известно, что Лионель Месси опередил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов – на его счету 126 миллионов долларов.

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