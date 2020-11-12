Роналду прокомментировал свою сотую победу в составе сборной Португалии
В среду, 11 ноября, сборная Португалии разгромила в товарищеском матче национальную команду Андорры счетом 7:0.
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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал историческим достижением сотую победу в составе национальной команды. Об этом он написал в своем Twitter.
«Счастлив достичь еще одной исторической отметки в футболке национальной сборной», - написал спортсмен.
Напомним, что в среду, 11 ноября, сборная Португалии разгромила в товарищеском матче национальную команду Андорры счетом 7:0. Роналду отличился голом на 85 минуте. В общей сложности он провел за сборную Португалии 168 матчей, из которых 42 завершились поражениями, 26 -вничью. За национальную команду Роналду забил 102 года.