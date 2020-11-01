Спорт Усик победил Чисору в своем дебютном бою супертяжеловесов Алексей Курильченко Украинский боксер успешно провел свое первое противостояние в новой для себя весовой категории. © Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился боксерский поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Единогласным решением судей победу одержал Усик. Победитель получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Отметим, бой между Усиком и Чисорой должен был состояться еще весной этого года, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Это был первый бой украинского боксера после годового перерыва. Последний свой поединок он провел против американца Чазза Уизерспуна и был признан победителем после отказа соперника от продолжения боя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика