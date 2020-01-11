Биатлонисты Мохова и Домичек выиграли золото юношеской Олимпиады в Лозанне
Российские спортсмены стали первыми в индивидуальных гонках.
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Российские биатлонисты одержали успех на зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне.
Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию в 10 км за 32 минуты 26,7 секунды. Второе место заняла представительница Франции Жанна Ришар, а третьей к финишу пришла спортсменка из Белоруссии Юлия Ковалевская.
Коллега Моховой по команде Олег Домичек также выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию в 12,5 км за 34 минуты 9,4 секунды. На второй и третьей ступеньке пьедестала расположились австриец Лукас Хаслингер и француз Матье Гарсия.
Соревнования в Швейцарии завершатся 22 января.