Биатлонисты Мохова и Домичек выиграли золото юношеской Олимпиады в Лозанне

Российские биатлонисты одержали успех на зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне.

Алена Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию в 10 км за 32 минуты 26,7 секунды. Второе место заняла представительница Франции Жанна Ришар, а третьей к финишу пришла спортсменка из Белоруссии Юлия Ковалевская.

Коллега Моховой по команде Олег Домичек также выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию в 12,5 км за 34 минуты 9,4 секунды. На второй и третьей ступеньке пьедестала расположились австриец Лукас Хаслингер и француз Матье Гарсия.

Соревнования в Швейцарии завершатся 22 января.