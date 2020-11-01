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«Не нравился внешне»: экс-менеджер NHL издал порочащую книгу о легендарном хоккеисте Крутове

Константин Худолеев
Кирилл Васин
22:30 01.11.2020
Имя выдающегося нападающего порочит человек, когда-то нанявший его играть в заокеанском клубе: ныне хоккейный эксперт, а некогда директор по хоккейным операциям Vancouver Canucks из NHL, Брайан Бурк.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: HC CSKA Moscow Instagram.com Globallookpress

Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов - величайшее звено советской хоккейной сборной и ЦСКА.  Во всем мире его признают одним из сильнейших сочетаний игроков в истории хоккея.

Владимир Крутов умер в 52 года. Восемь лет назад не стало одного из участников этой великолепной пятерки. А теперь имя выдающегося нападающего порочит человек, когда-то нанявший его играть в заокеанском клубе: ныне хоккейный эксперт, а некогда директор по хоккейным операциям Vancouver Canucks из NHL, Брайан Бурк, выпустил книгу, в которой объяснил, почему «русский танк» не прижился в команде после блестящей карьеры в ЦСКА. Он, судя по цитатам из книги, не нравился Бурку даже внешне, был не в лучшей спортивной форме, и обошелся клубу слишком дорого. Это еще самые мягкие из выражений, которые позволил себе канадский менеджер.

«Русские сказали, что мы можем отправить ребят назад в любое время, когда мы захотим, потому что они были "национальными сокровищами". Мы отослали Крутова домой спустя год - он набрал 34 очка в 61 игре. Но русские по-прежнему хотели свои 750 000 долларов, и они повели нас в арбитражный суд в Стокгольме. Мы согласовали этот арбитражный процесс в контракте, но, конечно, NHL могла бы его отменить, учитывая, что у нее были суверенные права над игроками в лиге. Но они отказались», - пишет Бурк.

Перевод высказываний  Брайана Бурка опубликовало одно из ведущих российских спортивных изданий, хоть и с оговоркой, что это - плевок в душу всем, кто знал Крутова, тем самым прорекламировав книгу перед своими читателями.

Но проблема была не только и не столько в Крутове, ведь 34 очка за 61 матч, о которых рассказывает в книге Бурк, – очень достойный результат для игрока, проводящего первый сезон за океаном. Vancouver Canucks на рубеже 1990-х были одной из слабейших команд лиги.

Брайан Бурк еще много лет проработал в разных хоккейных клубах, прежде чем стать экспертом. В 2013 году его уволили из команды Toronto Maple Leafs: тогда болельщики обсуждали десятки причин, почему владельцы были недовольны менеджером, при котором «кленовые листья» ни разу не вышли в плей-офф.

Книга, в которой крепкий на слово Бурк порочит имя Владимира Крутова, - его первый литературный опыт. Он писал в соавторстве с известным журналистом Стивеном Брантом. 

Продолжение смотрите в сюжете Константина Худолеева.

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