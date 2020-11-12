Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией

Товарищеский матч сборной России и Молдавии завершился со счетом 0:0. Встреча проходила на стадионе в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

В ходе матча российская команда нанесла 16 ударов по воротам, однако открыть счет так и не удалось.



В стартовом составе вышли Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов и Черышев.

Следующий матч сборная России проведет в Стамбуле с командой Турции в рамках Лиги наций 15 ноября.