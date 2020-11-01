ЦСКА обыграл «Ротор» и занял первое место в РПЛ
Московский ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
Матч проходил в Волгограде при ограниченном количестве зрителей.
За время игры единственный гол забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на 41-й минуте.
По итогу матча ЦСКА набрали 28 очков, заняв первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Следующий матч ЦСКА состоится в лиги Европы UEFA 5 ноября с нидерландской командой «Фейеноорд».