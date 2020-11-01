Спорт Даниил Квят занял 4-е место на Гран-при «Формулы-1» Ирина Киселенко Последняя гонка «Формулы-1» на трассе в Имоле проходила в далеком 2006-м году. © Фото: Hasan Bratic, Globallookpress В рамках чемпионата по кольцевым гонкам в классе машин «Формулы-1» российский пилот Даниил Квят занял 4-е место. Автогонщик выступал за команду «Scuderia Alpha Tauri». Первым к финишу приехал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Второе место занял финский гонщик Вальттери Боттас, также выступающий за немецкую конюшню, третий — Даниэль Риккьярдо из «Рено».



Отметим, что в этом году «Формула-1» вернулась на трассу в Имолу. В 2006-м году этап назывался гран-при Сан-Марино, а в этом году он называется гран-при Эмилии-Романьи.



Известно, что на данный момент место Даниила Квята в команде «Формулы-1» находится под угрозой. На позицию спортсмена претендует 20-летний японский гонщик «Формулы-2» Юки Цунода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика