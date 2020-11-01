Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Австрии

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире ATP в Австрии.

Рублев сумел одолеть в финале итальянца Лоренцо Сонего (6:4, 6:4) за час и 20 минут. До этого он прошел Кевина Андерсона из ЮАР, который не смог продолжить поединок по медицинским причинам.

Призовой фонд турнира составил более 1,4 миллиона евро. Рублев выиграл пятый финал ATP в сезоне.