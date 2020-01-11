Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м
В активе российской команды находятся девять медалей - четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.
© Фото: Sander Chamid, SCS, Globallookpress
В забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников занял первое место. Соревнования проходят в голландском Херенвене.
Он показал результат 34,38 секунды. Серебро взял голландец Дай Дай Нтаб (34,47), бронза у россиянина Руслана Мурашова (34,59). Еще один российский конькобежец Виктор Муштаков оказался на 20-м месте (38,13).
На чемпионате Европы в активе российской команды находятся девять медалей - четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионат Европы закончится завтра, 12 января.