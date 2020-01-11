Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м

На чемпионате Европы в активе российской команды находятся девять медалей - четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионат Европы закончится завтра, 12 января.

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