Спорт Месси сорвался на арбитра и получил желтую карточку Кирилл Васин Нападающему не понравилось решение рефери, который не стал давать игроку соперника желтую карточку за нарушение. © Фото: Ricardo Larreina, Keystone Press Agency, Globallookpress Форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси во время поединка испанской Ла Лиги с «Алавесом» сорвался на арбитра. Нападающему не понравилось решение рефери, который не стал давать игроку соперника желтую карточку за нарушение. Месси пнул мяч в судью, но не попал. За это он был наказан желтой карточкой. Поединок закончился со счетом 1:1. «Барселона» занимает 12 место в таблице испанского чемпионата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика