Месси сорвался на арбитра и получил желтую карточку
Нападающему не понравилось решение рефери, который не стал давать игроку соперника желтую карточку за нарушение.
© Фото: Ricardo Larreina, Keystone Press Agency, Globallookpress
Форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси во время поединка испанской Ла Лиги с «Алавесом» сорвался на арбитра.
Нападающему не понравилось решение рефери, который не стал давать игроку соперника желтую карточку за нарушение. Месси пнул мяч в судью, но не попал. За это он был наказан желтой карточкой.
Поединок закончился со счетом 1:1. «Барселона» занимает 12 место в таблице испанского чемпионата.